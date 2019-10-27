البيت الأبيض: تصريح هام للرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأحد

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 05:50 صباحاً - قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي يوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) دون ذكر تفاصيل اضافية.
وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق ”شيء كبير للغاية حدث للتو“.
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