شاهد.. حمو بيكا: انا مش مطرب ولا مغني وصوتي وحش بس لي جمهور!

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 05:50 صباحاً - اعترف حمو بيكا إنه ليس مطربًا ولا مغني وأن صوته سيء ولكنه اكد ان لديه جمهور كبير بالرغم من ذلك.
وقال حمو بيكا، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، انه قال للنقابة “انا مش مطرب ولا مغني وصوتي وحش بس انا لي جمهور بيسمعني كبير”.
وكشف بيكا، أنه أبلغ لجنة الاختبار في نقابة المهن الموسيقية، بأنه بالتأكيد سوف يرسب في الاختبار ويريد فقط كارنيه “دي جي”، قائلا: “أنا بأدي مهرجانات ومش مغني وبأدي محتوي غير معترف به فنيا، لكن أنا عندي جمهور ياما”.
وعن حفلاته الغنائية في الإمارات، قال إن الشيخة “أم زايد” قامت بترتيب إقامة حفلتين له في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارتيّ أبو ظبي ودبي.
وتابع: “شوفت أحلى مقابلة في الإمارات وكنت سعيد أوي معاهم .. أنا نجم دي جي من مصر”.
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