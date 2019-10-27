شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفنانة إليسا تنضم للمتظاهرين في ساحة الشهداء والان مع التفاصيل

انضمت الفنانة اللبنانية إليسا، إلى المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء؛ تضامنًا مع انتفاضة الشعب اللبناني في يومها العاشر.

وظهرت إليسا في مقطع فيديو وهي تقف وسط المتظاهرين بساحة الشهداء وهي تحمل علم لبنان، مشددة على تأييدها المتواصل والمستمر لانتفاضة الشعب اللبناني.

ودعت إليسا في وقت سابق إلى التظاهر والمشاركة في التظاهرات التي تفاقمت في ظل مواصلة الحكومة اللبنانية في فرض الضرائب على الشعب، بالإضافة إلى حرائق لبنان التي أشعلت الغضب.