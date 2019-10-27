شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يستعد لطرح أغنية بعنوان "لا تجامل" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الإماراتى حسين الجسمى لطرح أغنية جديد بعنوان "لا تجامل" باللهجة الخليجة، وهى من كلمات "ود"، وألحان "عزوف"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع "يوتيوب".

وكانت آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية "أبكى أغانى" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب “وحصدت الأغنية فور طرحها إشادات كبيرة من جمهور الجسمى فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.

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يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمى حفلات يوم الخميس الماضى بموسم الرياض فى السعودية بمشاركة أصالة ومحمد عبده وعبادى الجوهر، وقدم حسين عدد من أغانى وهى "أبكى أغانى" و "دنيا" و "إلاّ أنت" و "أربعين" و "اصعد بعزمك" وأغنية "نصف الفراق" الذي قدمها من عزفه على آلة البيانو باحساس مرهف وخاص مع كلماتها ولحنها، أبهرت جميع الحضور.