ياسمين صبري تنشر كواليس رحلتها في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من رحلتها في إيطاليا. ظهرت صبري في بعض صورها بفستان تايجر، وفي صور أخرى جالسة أمام حمام السباحة. يذكر أن ياسمين تجري حاليًا جولة عالمية للترويج للعدسات اللاصقة التي تحمل اسمها. جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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