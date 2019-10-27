بالفيديو.. نجمات الفن بفساتينهن واطلالاتهن يخطفن الأنظار في مهرجان قرطاج السينمائي

تألقت نجمات الفن في مهرجان السينمائي قرطاج 2019، والذي يحمل اسم مديره الراحل نجيب عياد.

وظهرت نجمات الفن في فعاليات افتتاح المهرجان بدورته الـ 30، بإطلالة خاطفة الأنظار، من خلال فساتينهن السواريه، والبارقة، بالإضافة إلى إطلالات النجمات الساحرة،

والتي نالت إعجاب الكثير من الجمهور، ومحبينهم.

وتضم الدورة في هذا العام 170 فيلمًا، من بينها 44 فيلمًا في المسابقة الرسمية، ومنها 12 فيلمًا روائيًا طويلًا، و12 روائيًا

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قصيرًا، و12 فيلمًا وثائقيًا طويلًا، وثمانية وثائقيات قصيرة.

يذكر أن دولة مصر تشارك في المسابقة الرسمية بفيلمي "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، والذي يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والفيلم "حبيب" للمخرج شادي فؤاد، وبطولة كل من سيد رجب وسلوى محمد علي، في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.