إليسا: تظاهرات لبنان نجحت وأطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة

قالت الفنانة إليسا، إن التظاهرات اللبنانية نجحت في تعطيل قرار الحكومة بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، لافتة إلى أنها تطالب باستقالة الحكومة وسعد

الحريري؛ لأنها لا تتوقع أن تقدم شيئًا يفيد اللبنانيين.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة

"إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب، إلى أنها تطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي السيئ التي تمر به، لافتة إلى أن اللبنانيين يعيشون ظروف معيشية صعبة.