حاملًا اسم "نجيب عياد".. انطلاق فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي 2019

انطلقت فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ 30 في مدينة الثقافة بتونس، ومن المقرر أن تمتد فعالياته حتي السبت الموافق 2 نوفمبر المقبل.
وتحمل الدورة الحالية أسم مديرها الراحل نجيب عياد، ومن المقرر أن ييتم تكريم المخرجالتونسي الراحل شوقي الماجري، الذي توفي قبل أيام بمصر.
وتضم الدورة في هذا العام 170 فيلمًا، من بينها 44 فيلمًا في المسابقة الرسمية، ومنها 12 فيلمًا روائيًا طويلًا، و12روائيًا قصيرًا، و12 فيلمًا وثائقيًا طويلًا، وثمانية وثائقيات قصيرة.
يذكر أن دولة مصر تشارك في المسابقة الرسمية بفيلمي "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، والذي يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والفيلم "حبيب" للمخرج شادي فؤاد، وبطولة كل من سيد رجب وسلوى محمد علي، في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
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