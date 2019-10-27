فيديو.. أبيوسف يطرح أحدث أغانيه "همج"

طرح فنان الراب أبيوسف أحدث أغانيه بعنوان "همج"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن فنان الراب أبيوسف طرح مؤخرًا كليب بعنوان "باشا بعتمد"، وهو من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبيوسف، وأبو الأنوار، وتوزيع ليل بابا، وشاركه في الغناء فنان الراب أبو الأنوار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا. كليب بعنوان "باشا بعتمد"، وهو من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبيوسف، وأبو الأنوار، وتوزيع ليل بابا، وشاركه في الغناء فنان الراب أبو الأنوار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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