صورة نادرة تجمع إسعاد يونس وليوناردو دي كابريو

نشرت الإعلامية إسعاد يونس صورة نادرة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الإعلامية إسعاد يونس من خلالها برفقة الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، وهي جاءت عن تركيب صورة لها وصورة لليوناردو بتقنية "الفوتوشوب".

يشار إلى أن الفنان العالمي ليوناردو دي كابيرو يشارك حاليًا في بطولة فيلمه "Once Upon a Time In Hollywood"، وهو من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو، وبطولة كل

من ليوناردو دي كابريو، براد بيت، مارجو روبي، إميل هيرش، اوستن بتلر، آل باتشينو، بروس ديرن نيكولاس هاموند.

وتدور أحداث الفيلم في فترة العصر الذهبي لنجوم هوليوود مثل بروس لي، مارلين مونرو، ومقتل النجمة شارون تايت على يد

تشارلز مانسن، بالإضافة إلى العديد من قصص ونجوم المشاهير.

يذكر أن الإعلامية إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة"، و يهدف البرنامج إلى الحفاظ على

الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.