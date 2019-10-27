كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - نشر الفنان المصري كريم فهمي صورة جمعته بوالدته، وبشقيقه الفنان أحمد فهمي، خلال حفل زفاف الأخير. وعلق كريم فهمي على الصورة التي ظهرت فيها والدته بفستان وحجاب ابيض بينما كانت تقف بينه وبين شقيقه احمد : “العروس اللي في النص دية أمي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.