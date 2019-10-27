عبادي الجوهر: المشاهدات لا تعكس رضا الجمهور على الأغنيات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رأى الفنان عبادي الجوهر أن قنوات التواصل الاجتماعي لا تخدم الفنانين بشكلٍ مباشر، بل عززت آلية التواصل بينهم وبين الجمهور، مشيراً إلى أن أعداد المشاهدات للأغنيات لا تعكس دائما مدى رضا الجمهور.

وجاء كلامه في الجلسة الحوارية تحت عنوان "الإعلام أم الموسيقى.. أيهما يخدم الآخر؟ التي أدارها الإعلامي بركات الوقيان بحضور الفنانة أنغام عبر منصة منتدى "مسك للإعلام". حيث أسهب في الشرح حول دخول التقنية في الموسيقى، لافتاً إلى أن الفنان كان يتعايش مع الفرقة أثناء تسجيل الأغنية قبل التطور التقني.

وعن العوائق التي تمنع وصول الأغنية الشرقية إلى العالمية، شرح أن هناك حاجزين هما اللغة ونوعية الموسيقى، فقال: "في الموسيقى الغربية هم يستخدمون في السلم (التون) والنصف (تون) بينما في الموسيقى الشرقية نستخدمها نفسها بإضافة الربع (تون) وهذا بالنسبة لهم نشاز، لأنهم لم يتعودوا عليه. فالكثير من مقاماتنا الموسيقية تحمل الربع تون مثل الرصد والسيكا والبيات، مشيراً إلى أن الربع تون كان موجوداً في أوروبا قبل 450 سنة، لكنهم تخلصوا منه حسابياً وعلمياً"