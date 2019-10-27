شكرا لقرائتكم خبر عن طونى ماهر وياسر الطوبجى أحدث المنضمين لفيلم "شريط 6" مع خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مؤخرا كل من الفنان طونى ماهر وياسر الطوبجى لأسرة فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، المقرر عرضه فى إجازة نصف العام المقبلة، إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، حيث يصور مشاهده فى فيلم "حى جاردن سيتى" لمدة 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الماضى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة تارا عماد وآخرين، وتدور قصة الفيلم حول ثلاث أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى محمد الشرنوبى وخالد أنور، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف على رأسهم نيللى كريم.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.