شاهد.. كاتب مصري: “السيسي ماشي زي الصاروخ ولكن”!

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - اعتبر الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمفكر المصري، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل نفسه عبئا كبيرا بعدم استعانته بمستشارين.

وقال المفكر السياسى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء اليوم السبت، أن “الرئيس السيسي شديد الثقة بنفسه عنده احلام لهذا البلد وماشي زي الصاروخ في حاجات بيعملها ونحنا بنشوفها بلا شك”.

غير ان أسامة الغزالي حرب استطرد قائلا “انما قطعا بحمل نفسه عبء كبير دي مسؤولية خطيرة جدا ان تأخذ لوحدك عبء هذا الامر على الاقل خلي الناس تشيل معك هذه المسؤولية حتى يحصل ترشيد للقرار وترشيد للاولويات”.

وتابع مشبها السيسي بفرعون قائلا: “نحنا عندنا تراث فرعوني ستجد الريس وهذا كل حاجة ما ينفعش”.