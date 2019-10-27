ندى الكامل في رسالة الى زوجها احمد الفيشاوي: “رفعت راسنا”!

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - وجهت ندى الكامل، زوجة الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، رسالة له، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

وشاركت “الكامل” عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، صورا للحظة فوز زوجها بالجائزة، عن دوره في فيلم “يوم وليلة”، الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وعلقت عليها “مبروك حبيبي أحمد جائزه أحسن ممثل عن فيلم في يوم وليله.. في مهرجان الدار البيضاء كازابلانكا بالمغرب.. مبروك.. وتستاهلها بجدارة”.

وتابعت زوجة أحمد الفيشاوي: “لقد رأيت كم أنت تتعب في عملك وضميرك في شغلك.. شكرا إنك رفعت راسنا”.

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وفيلم “يوم وليلة” من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلي وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة “المرايا” للإنتاج الثقافي، وشركة “الريماس” للإنتاج الفني.