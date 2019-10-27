«الفلوس» تحول عائشة بن أحمد لشقراء.. هل ناسبها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على «لوك» جديد، تظهر به في فيلمها الجديد «الفلوس»، وحرصت على استعراضه بصورة شاركتها مع محبيها ومتابعيها عبر انستجرام.

عائشة صبغت شعرها باللون الأشقر الفاتح، وقد كشفت عن اسم الشخصية التي تجسدها في العمل المنتظر بتعليق كتبت فيه: «هايلة من فيلم الفلوس رأيكم في اللوك الجديد ؟».

متابعو عاشة انقسموا لفريقين، ما بين فريق أثنى على إطلالة الفنانة الشابة الجديدة، مؤكدين أن اللون الأشقر ناسب بشرتها البيضاء، وزاد وجهها اشراقاً، في الوقت الذي رأى أعضاء الفريق الآخر أن اللون البني بدرجاته أكثر جمالاً عليها، ونصحوها بالعودة له بعد انتهائهامن تصوير الفيلم.

يُذكر أن عائة تشارك في بطولة فيلم «الفلوس» أمام تامر حسني، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، نانسي صلاح، وغيرهم، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ومن المنتظر عرضه خلال موسم إجازة منتصف العام.