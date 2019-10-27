مى عمر تشارك في بطولة «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت الفنانة المصرية الشابة، مى عمر، على المشارك في بطولة مسلسل “البرنس”، للنجم محمد رمضان، حيث من المقرر أن تجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى القادم 2020، حيث توقع رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة سينرجى.

ومن جانبه يعقد المخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة، للاستقرار على باقى فريق مسلسل “البرنس” وأسماء الممثلين المرشحين في المسلسل، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى، وموعد انطلاق التصوير، حيث تم التعاقد مع النجمة غادة عادل الفترة الماضية لتجسد ور البطولة النسائية أمام رمضان خلال أحداث العمل.

والجدير بالذكر أن مى عمر شاركت فى موسم رمضان الماضى النجم أحمد السقا فى مسلسله “ولد الغلابة”، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه على الشاشات، وشارك فى بطولته الفنان إدوارد، صفاء الطوخى، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.