محمد رمضان يطلق «السلطان»..فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والفنان المصري محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية، والتي تحمل اسم “السلطان” مؤخراً عبر قناته على موقع يوتيوب، وذلك بعد الانتهاء من تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب.

كليب السلطان من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

ومن جهة أخرى، ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “البرنس” من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان القادم 2020.

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وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حالياً على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر القادم على أقصى تقدير.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل “زلزال” الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى.