ميس حمدان تتزين بسحر الطبيعة في جلسة تصوير مبهجة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الأردنية ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالله، وحرصت على مشاركة محبيها بلقطات منها.

البهجة هو العنوان المناسبة لصور ميس الجديدة، حيث تم التقاط الصور بين أحضان الطبيعة الخضراء، في الوقت الذي ارتدت فيه ميس فستان أسود فضفاض مزين بالورودد، مكشوف الكتفين، كما اسدلت شعرها الأسود القصير، متزينة بماكياج هادئ، فبدت الفنانة في «لوك» عفوي، أثار اعجاب محبيها.

من ناحية أخرى، تستعد ميس حمدان لتصوير مسلسل خليجي جديد تشارك به في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2020.

يُذكر أن المسلسل البدوي «نوف» كان آخر عمل درامي عُرض لميس، وهو من تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، وشاركت ميس في بطولته أمام؛ عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، وغيرهم، بينما تتغيب الفنانة الشابة عن المشاركة في الدراما المصرية منذ عام 2017، حيث كان مسلسل «طاقة نور» آخر عمل شاركت به أمام الفنان المصري هاني سلامة.