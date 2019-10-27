نسرين طافش مبهرة في«لوك» مرعب احتفالاً بالهالوين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور ميشيل مينا، احتفالاً بعيد الهلع أو الهالوين، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

نسرين استعانت بخبيرة التجميل روزنا للحصول على «لوك» ابداعي، مزجت فيه بين عنصري الابهار والرعب، وكشفت الفنانة عن أكثر فيلم رعب، شعرت بسببه بالخوف، وقررت بسببه عدم مشاهدة أفلام الرعب، وذلك في تعليقها على صور الجلسة التي غلب عليها اللون الأحمر.

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طافش كتبت: «شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب بحياتكون..بالنسبة الي كان قابضة الارواح .. و بعدو شفت بارانورمال اكتفتيز بدون موسيقا و مسرع بس لافهم القصة بدون ما ارتعب».

يُذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها الجديد «الحلوة»، وذلك بعد طرحها لأغنية «الحلوة»، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.