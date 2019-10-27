بعد 22 عامًا صفية العمري تلتقي بمحمود قابيل في «كان لك معايا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية صفية العمري، للمشاركة في بطولة الفيلم القصير «كان لك معايا»، والذي تعود به للتعاون مع الفنان المصري محمود قابيل.

ويأتي هذا العمل بعد 22 عامًا من مشاركتهما معًا في مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، والذي عرض الجزء الأول منه في عام 1997، كما تعاونا أيضا في الجزء الثاني من المسلسل عام 1998.

صفية العمري، قالت خلال لقائها في برنامج“THE INSIDER”، والمذاع بر تلفزيون دبي: ” الفيلم دا حالة، وبالنسبة لي دور جديد جدًا، فيلم من أفلام المهرجانات، اللي بتقدم نموذج حقيقي”.

Advertisements

وأضافت :”الفنان محمود قابيل، فنان رائع جدا، ومعانا مخرجة العمل روجينا بسالي مخرجة هايلة جدا، وحساسة، وعندها رؤية الشباب والمستقبل، بتفكر كويس، وبتوجه كويس، بتختار عمل كويس”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف وإخراج روجينا بسالي، وإنتاج المركز القومي للسينما.

يذكر أن صفية العمري، شاركت مؤخرًا في فعاليات مهرجان الدونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة للمرة الأولى وأطلت خلال اليوم الثاني للمهرجان بفستان أسود وارتدت معه حجاب للرأس أثارت به العديد من التساؤلات خاصة أنها لا يتناسق مع فتحة الفستان الذي كانت ترتديه.