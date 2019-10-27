عمرو محمود ياسين يدخل في نوبة بكاء هو وزوجته على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، في نوبة بكاء شديدة على الهواء، هو وزوجته الإعلامية آيات أباظة.

عمرو محمود ياسين، تأثر خلال حواره في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية “cbc” الفضائية، بعد عرض صورة والد زوجته وعلق عليها قائلًا، إن والد زوجته، من أفضل وأعظم الشخصيات التي تقابل معها في الحياة، مؤكدًا أن حماه كان صديقًا، وأبا وكل شيء بالنسبة له.

من جانبها، كشفت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، والتي دخلت هي الأخرى في نوبة بكاء، تفاصيل ارتباطها بزوجها، وقالت إنها تعرفت عليه خلال الدراسة بـ مدرسة الحرية الثانوية العامة.

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وأضافت أن الخطوبة تمت في أولى جامعة، وتم الزواج في رابعة جامعة، لافتة إلى أن قصة الحب بدأت من أولى ثانوي عام.

وكشف عمرو محمود ياسين، عن سر إطلاق اسم والده الفنان محمود ياسين، على نجله، مؤكدًا أن والده كان يخضع لجراحة خلال ذلك الوقت وأراد أن يفرحه بذلك فقام بإطلاق اسمه عليه.

يذكر أن أخر أعمال عمرو محمود ياسين، هو تأليفه مسلسل “نصيبي وقسمتك”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه بجميع أجزائه ويضم عدد كبير من النجوم.