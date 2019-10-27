تعرفي على طريقة وأسلوب منى زكي في تربية أبنائها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية منى زكي، عن طريقة تربيتها لأولاده، والطرق التي تتبعها في ذلك الأمر.

منى زكي، قالت إن عملها في اليونيسيف أضاف إليها كثيرًا في طريقة تربيتها لأبنائها، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يتربوا بطريقة مختلفة عنها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “والدتي كانت شخصية صارمة جدًا وكانت تعجبني أشياء معنا وأشياء أخرى كنت أراها، وحاولت الدمج بين هذا وذاك بالإضافة إلى أشياء أخرى جديدة”.

وتابعت: “النظريات تختلف من وقت لأخر، خاصة في “نوم الأطفال” فكل مرحلة لها نطرية مختلفة، وأحاول التعلم وهذا ليس معناه أنني لا أتعصب على أولادي بالعكس أتعصب ولكن أعود واعتذر وأشرح لهم أسباب عصبيتي”.

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وأكدت أنها ترى ابنتها “لي لي” ملاك رغم أنها في سن السادسة عشر، مؤكدة أنها هادئة وليس لديها جنون سن المراهقة، موضحة أنها كانت مختلفة وأشقى منها في سن المراهقة.

وعن تكريمها هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، ووضع اسمهما في ممر المشاهير بدبي، قالت: “يوجد في مصر عدد كبير من النجوم أهم مننا، ولكن هما اختارونا وكنت رافضة للأمر في البداية ولكن علمت أنه كل عام سيتم تكريم عدد من النجوم”.

وكشفت عن أهم أسماء النجوم المصريين الذين يمتلكون نجوم في ممر مشاهير دبي، وهم الفنان الكبير عادل إمام، والفنان عمرو دياب، والفنانة يسرا، وغيرهم الكثيرين، من نجوم الوطن العربي وهوليوود.