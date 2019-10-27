رانيا يوسف مستنكرة الهجوم عليها: أفتح الفستان ميعجبش أقفل الفستان برضه معيجبش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على إثارة الجدل خلال الفترات الأخيرة بإطلالاتها في المهرجانات والمناسبات الفنية أو حتى خلال حياتها اليومية.

رانيا يوسف، ردت على الانتقادات التي تواجهها قائلة خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “إن هذه الانتقادات غير منطقية”.

وأضافت: “هو أنا لما أفتح الفستان ميعجبش ولما أقفل الفستان برده ميعجبش، أتصور إنه أمر غير منطقى ولا أعرف سر هذه الضجة المستمرة”.

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وتابعت: “على سبيل المثال فستاني في مهرجان القاهرة و الذي كان سببا في هذه الضجة الكبيرة أراه جذاب للغاية وحلو قوي».

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة رانيا يوسف، من تصوير مسلسل “الآنسة فرح”، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 90 حلقة، العمل مأخوذ من مسلسل “Jane the virgin”، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد وجيلان علاء ومحمد كيلاني وعارفة عبدالرسول ومريم الخشت ومن إخراج أحمد الجندي.

كما تنتظر عرض مسلسلها “مملكة إبليس” خلال الفترة المقبلة، بعد عدة تأجيلات، حيث كان من المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني الفائت، ولكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة.