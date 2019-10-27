شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية ياسمين صبري تظهر بإطلالة جديدة بفستان "تايجر" والان مع التفاصيل
شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها مؤخرا أثناء تواجدها بإيطاليا، وعلقت قائلة "الدلو"، فى إشارة إلى البرج الذي تنتمي إليه .
وظهرت ياسمين صبرى مرتدية فستان مطبوع بطبعة النمر، مناسب لجسمها المتناسق وطولها، كما اعتمدت على شعرها المنسدل والذى جاء بلونه الأسود المناسب للون طبعة النمرعلى الفستان.
واكتفت ياسمين بنشر صورة واحدة من السيشن أمس، حيث ظهرت حافية على أحد حمامات السباحة، وهو ما لاقى ردود فعل متباينة من جانب جمهورها.
يذكرأن آخرأعمال ياسمين صبرى، مسلسل "حكايتى" الذى شارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.
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