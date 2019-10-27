شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حميد الشاعرى يُشعل الأجواء بحفله فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل الكابو حميد الشاعرى أجواء حفله فى الشيخ زايد، مساء أمس الجمعة، حيث يعد هذا الحفل هو أول ظهور لحميد الشاعرى فى حفل لايف منذ سنوات طويلة فى القاهرة.

وقد أجرى حميد الشاعرى بروفات خاصة استعدادا لهذا الحفل، الذى حقق نجاحاً كبيراً وحضره عدد كبير تجاوز الحد المسموح للمكان نفسه حيث تخطى ثلاثة أضعاف سعة المكان، وهو الأمر الذى عكس تعطش جمهور حميد لسماعه فى حفلة لايف منذ سنوات.

وقام حميد بغناء مجموعة من أجمل أغانيه، حيث بدأ بأغنية "عيني"، كما أنهى الحفلة بأغنية "جلجلي"، وقد وعد حميد جمهوره بعدم الغياب عنهم مره أخرى.

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