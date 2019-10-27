فن ومشاهير

شاهد الحزن يخيم على افتتاح أيام قرطاج السينمائية بصور الراحلين من الفنانين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحزن يخيم على افتتاح أيام قرطاج السينمائية بصور الراحلين من الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على أجواء مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى حفل افتتاحه لرحيل مديره المنتج السينمائى الكبير نجيب عياد والمخرج السينمائى الراحل شوقى الماجرى.

واستعرض المهرجان صور الراحلين من الفنانين فى كل الدول العربية والإفريقية فظهرت صورعلى شاشة المسرح لفاروق الفيشاوى وعزت أبو عوف من مصر والمخرجة جوسلين صعب من لبنان وأخرين ممن رحلوا خلال الفترة الماضية .

وتحدثت زوجة المنتج الراحل نجيب عياد نجاة النابلى، وصعد ابنه وابنته على المسرح في حالة بكائية.

وشملت كل كلمات إدارة المهرجان على المسرح كلمات تأبين للراحل نجيب عياد وشوقى الماجري .

كما تحدثت السيدة شيراز العتيرى مديرة المركز الوطنى للسينما عن المهرجان وعن نجيب عياد وما قام به من جهود فى إخراج الدورة الحالية قبل رحيله.

وبعدها صعد أعضاء لجان التحكيم لجنة تلو الأخرى.

وشمل الافتتاح بعض الفقرات الفنية الغنائية ثم عرض فيلم الافتتاح " عرايس الخوف " للمخرج نوري بوزيد .

 

3b01443d-ca7c-40a0-9ac2-8fefe378b061

 

08c8ae18-ec73-4f43-8b75-7dfd201bce70
08c8ae18-ec73-4f43-8b75-7dfd201bce70

 

Advertisements
9b7ca1c4-de0d-45d7-84dc-56c403e71e27

 

9158aae4-c3e4-4d60-bf0d-6842e18a7745

 

aaefc40b-5de6-4172-accd-6607a8a04e7d

 

af84c1e9-7294-42b1-9721-228763ab2647

 

b494b67e-4fc9-4397-8634-8a7a26cd04a3d7ffa8e2-a18a-4bfe-a665-856448bb858b

d7ffa8e2-a18a-4bfe-a665-856448bb858b

 

e2d83ff2-1bac-458c-8d1c-09d26bbd9e4a
e2d83ff2-1bac-458c-8d1c-09d26bbd9e4a

 

f059c513-4044-4b0c-a154-f61073742be4
f059c513-4044-4b0c-a154-f61073742be4

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الحزن يخيم على افتتاح أيام قرطاج السينمائية بصور الراحلين من الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا