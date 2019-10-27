شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحزن يخيم على افتتاح أيام قرطاج السينمائية بصور الراحلين من الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على أجواء مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى حفل افتتاحه لرحيل مديره المنتج السينمائى الكبير نجيب عياد والمخرج السينمائى الراحل شوقى الماجرى. واستعرض المهرجان صور الراحلين من الفنانين فى كل الدول العربية والإفريقية فظهرت صورعلى شاشة المسرح لفاروق الفيشاوى وعزت أبو عوف من مصر والمخرجة جوسلين صعب من لبنان وأخرين ممن رحلوا خلال الفترة الماضية . وتحدثت زوجة المنتج الراحل نجيب عياد نجاة النابلى، وصعد ابنه وابنته على المسرح في حالة بكائية. وشملت كل كلمات إدارة المهرجان على المسرح كلمات تأبين للراحل نجيب عياد وشوقى الماجري . كما تحدثت السيدة شيراز العتيرى مديرة المركز الوطنى للسينما عن المهرجان وعن نجيب عياد وما قام به من جهود فى إخراج الدورة الحالية قبل رحيله. وبعدها صعد أعضاء لجان التحكيم لجنة تلو الأخرى. وشمل الافتتاح بعض الفقرات الفنية الغنائية ثم عرض فيلم الافتتاح " عرايس الخوف " للمخرج نوري بوزيد .

08c8ae18-ec73-4f43-8b75-7dfd201bce70 Advertisements d7ffa8e2-a18a-4bfe-a665-856448bb858b

e2d83ff2-1bac-458c-8d1c-09d26bbd9e4a

f059c513-4044-4b0c-a154-f61073742be4

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الحزن يخيم على افتتاح أيام قرطاج السينمائية بصور الراحلين من الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.