شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "السلطان" مؤخراً عبر قناته على موقع يوتيوب، وذلك بعد الانتهاء من تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب.

كليب السلطان من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

على جانب أخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حالياً على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى.

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