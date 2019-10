شكرا لقرائتكم خبر عن Deadpool يهنئ الـJoker بتصدر إيرادات الكبار فقط.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى ريان رينولدز على تهنئة الممثل العالمى جواكين فينيكس صاحب شخصية الجوكر بتصدر فيلمه قائمة أكثر الأفلام صاحبة الـ" R-Rated" للكبار فقط تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بعد تفوقه على فيلمDeadpool .

ونشر رينولدز صاحب شخصية Deadpool فى الجزأين الذى تم عرضهما ونجحا فى تحقيق إيرادات وصلت لـ 745 مليون دولار، صورة للبوستر الرسمى لفيلم الجوكر والذى يظهر من خلاله فينيكس وهو يرقص رقصته الشهيرة على السلم الشهير، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

ويشارك فى قائمة أكثر 10 أفلام ، سلسلة أفلام The Matrix، وفيلم الرعب الشهير It، بالإضافة إلى فيلم The Passion Of The Christ، وفيلم Logan، و The Wolfpack، وفيلم The Hangover Part II، وسلسلة Fifty Shades Of Grey.