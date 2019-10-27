إليسا تكشف عن أول هدية تستقبلها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أول هدية تستقبلها في عيد ميلادها الـ47، الذي تحتفل به اليوم الأحد، عبر حسابها على تويتر.

ونشرت إليسا صورة "دراجة"، وعلقت: " أول هدية أحصل عليها في عيد ميلادي، شكرًا لك، كميل".

وقد استقبلت إليسا الهدية من شقيقها كميل خوري.

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يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر عام 1972.

وفي سياق متصل، شاركت النجمة إليسا أمس السبت في المظاهرات، وحملت علم لبنان، وهو الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات والاتهامات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اصطحابها لعدد من الصحفيين والمصوريين.

وكتبت إليسا ردًا على هذه الاتهامات، عبر حسابها على تويتر: "ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية أو يعمل بطل على ضهرنا، لما يكون الوطن ومستقبله على الهاوية، كلنا معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير ولا صغير. في ناس وأمل ووطن وبس".