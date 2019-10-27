هنا الزاهد بـ"الكاجوال" وأسما شريف منير بشعر أحمر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، نالت إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، مرتديةً نظارة شمسية.

إنجي وجدان

شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بزوجها والفنان حميد الشاعري، وعلقت: "من ليلة أمس، مع حميد الشاعري".

أروى اليمنية

نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان بنفسجي اللون طويل.

ريم البارودي

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نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي، أثناء تواجدها في دبي، وعلقت: "صباح الخير".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أسود اللون.

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام النيل، وعلقت: "الله على نيلك يامصر، ربنا يحفظهولنا".

عمر السعيد

شارك الفنان عمر السعيد جمهوره على "إنستجرام"، صورة ظهر فيها بملابس كاجوال، من زيارته إسبانيا.

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال في أحد المطاعم.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة جمعتها بزوجها محمود حجازي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر أحمر اللون قصير، ونظارة شمسية.