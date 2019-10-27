كيف استقبل جمهور السوشيال ميديا تجسيد أحمد أمين لشخصية رفعت إسماعيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أثار اختيار الفنان أحمد أمين لتجسيد دور "رفعت إسماعيل" في مسلسل ما وراء الطبيعة، أول مسلسل مصري من إنتاج شبكة نتفليكس، ردود فعل متابنية.

وأحدث هذا التباين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من دافع عن الاختيار، وهناك من وصف الاختيار بالغريب وغير الموفق، بينما ذهب فريق ثالث إلى الانتظار، خاصة أن أحمد أمين بصدد تحدٍ كبيرا، لارتباط الكثير من الجمهور بالسلسلة وبشخصية رفعت إسماعيل، التي كتبها الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

ونستعرض بعض ما كتبه الجمهور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

وكتبت ياسمين نصار: "يا أحلى خبر في عمري"

وعلق حساب يدعى فايبز: "بالعكس انا شايف إن أحمد أمين اختيار موفق وانا واثق انه هيقدم دور جديد وهيفاجيء كل اللى اعترضوا عليه لان تمثيله وادائه سلس وتلقائي وده اللى اللى الدور محتاجه مش لازم شخص عميق على اد ما يكون شخصية صادقة".

أما سيد بدر فقال: "توقعاتي للمسلسل كانت منخفضة وانخفضت اكتر بعد اختيار احمد امين.. رغم إني بحبه بس شخصية رفعت إسماعيل ليها تركيبة خاصة مش مجرد شخصية كوميدية او ساخرة..اتمنى ان المسلسل يتعمل بشكل

وكتب حساب يدعى "نوستالجيا": "بالتوفيق للراجل الجميل المبدع اللي هيطلع حاجة كويسة جدا".

أما محمد الجوهري علق: "أحمد أمين هيعمل دور رفعت إسماعيل.. غريبة بس هو موهوب جدا.. مشتاقين نشوف الدوك".

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مي صدقي قالت: "الممثل أحمد أمين هيبقي الدكتور رفعت إسماعيل في مسلسل ما وراء الطبيعه للدكتور أحمد خالد توفيق، من إنتاج نتفليكس، تحقيق خيالنا بين إيديك يا أحمد أمين".

وكتب عادل عبده: "اختيار أحمد أمين لمسلسل ما وراء الطبيعة عجبني لأنه يملك ملكة السخرية ودة اكتر جزء مميز في الشخصية وفي نفس الوقت كمواصفات شكلية هو قريب لرفعت إسماعيل.. تجربة متوقعلها تنجح جدا لو اهتموا بالتفاصيل.. التفاصيل يا يحيى".

وقال حساب "صحرا بعيدة": "مش أفضل اختيار لرفعت إسماعيل، ولكن عنده مميزات ممكن تسنده أهمها إنه صاحب مشروع وبيقدم محتوى منظم من زمان ومش مستهلك موهبته، ويمكن لو نزل وزنه شوية يكون مناسب جدًا".

وكتب محمود ولي: "اه كان ترشيح مفاجئ بس أنا أثق في ذكائه كممثل، وكواحد من قراء الدكتور أصلا، والجانب الكويس إننا هنبطل ترشيحات ممثلين لرفعت أخيرًا بعد قرون من الخناقات".

وهذا ما دفع عمرو سلامة، مخرج العمل، إلى التعليق عبر حسابه على فيسبوك: "مع الفن بالذات، مع كل ضغط أو توتر، بقف وقفة مع نفسي وأرجع أفكرها، إن أنا هنا بحكي اللي ضميري كحكاء عايز يحكيه، بعبر عن شيء شاغلني وواقف في زوري، بصنع عمل لو أنا واحد من الجمهور أحب أتفرج عليه، أكثر ما أنا عايز أرضي بيه حد، أو أخذ جايزة أو علشان أعمل فلوس، أو أتشهر، كل ده مطلوب ومرحب بيه جدا كإضافة، بس مش ده اللي بيصحيني من النوم وينزلني من ع السرير أو يخليني اشتغل 24 ساعة في اليوم وأطبق ثلاث أيام وماشوفش أهلي وصحابي وأعيش حياة عادية، توقعات الناس منك كفنان على قدر ما تحمل من إطراء، لكن سهل تتحول لحمل، حمل ممكن يخليك ماتطلعش صوتك الحقيقي وتطلع صوت يرضي الجميع بس مايرضيش نفسك، علشان كده بفكر نفسي، إن توقعاتي من نفسي أهم، وهي ببساطة، إني أعمل اللي عليًا كله، وأكون صادق مع رؤيتي، وأتأكد إني متكاسلتش أو ماستسهلتش، وكفا، وكما قال الكثير من الفنانين أسرع طريق للفشل هو محاولاتك لإرضاء الجميع".

كانت شركة Netflix- نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، قد أعلنت عن اختيار الفنان أحمد أمين ليكون الممثل الرئيسي في السلسلة المصرية الأولى التي تنتجها، تحت عنوان "ما وراء الطبيعة" تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وأشارت الشركة في بيانها الصحفي إلى أن إنتاج المسلسل من المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المُقبل، على أن يقوم بإخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.

وعن اختيار أمين ليلعب الشخصية الرئيسية، قال عمرو سلامة: "لأمين حضور قوي على الشاشة، وسيجعل الجمهور يشعر أنه مناسبًا لأداء شخصية الدكتور رفعت إسماعيل".