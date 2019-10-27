ظهرت شام ابنة الفنانة السورية أصالة في فيديو جديد وجهت من خلاله رسالة إلى والدتها. وقالت إنها تحبها فعلاً مع الإشارة إلى أنها “كل حاجة” في حياتها. وأضافت أن مشاعر رائعة تنتابها عندما تشاهدها تغني عبر شاشة التلفزيون حيث تبين أنها تفعل هذا.

وشارفت على البكاء معربة عن فخرها الشديد بالفنانة وختمت: “بحبك قوي يا صولا”. كما أرفق الفيديو بمراسلة هاتفية جرت بينها وبين والدتها وكتبت فيها: “ماماتي ماماتي إنت قلبي. إنت روحي إنت عقلي. إنت كل شي بهل دني. إنت الدنيا كلا. إنت روحي وقلبي”.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة مرتفعة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شام تبكي وتوجه رسالة لوالدتها اصالة… وهذا ما كشفته في مراسلة هاتفية بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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