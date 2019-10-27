بالفيديو: الدكتورة خلود تتعرض لحادث مفاجئ.. ولقطات مقربة كشفت إصابتها الموجعة

تعرضت الدكتورة خلود لحادث غير متوقع خلال وجودها في معرض العطور المقام في أرض المعارض، حيث كشفت اللقطات عما حدث لها بالضبط وأدى لإصابة موجعة.

الدكتورة خلود تحمست بشدة مع عرض لفرقة موسيقية غنائية، فأخذت تصفق مع قرع الطبول والحركات الراقصة ولكن قام أحد أعضاء الفرقة عن دون قصد بالقفز على قدمها، فقامت بشكل تلقائي بدفعة إلى الأمام.

وواصلت الدكتورة خلود التصوير مع محبيها في أرض المعارض، ولم تنتبه للإصابة قدمها إلا بعد فترة، لتصور عن قرب لمتابعيها على سناب شات ما ألم بها.

وعبرت الدكتورة خلود عن شعورها بالألم من جراء الإصابة، خاصة وأن عضو الفرقة قفز بقوة أثناء اندماجه مع العرض ولم ينتبه أنها تقف خلفه.

وكشفت اللقطات المقربة من قدم الدكتورة خلود عن إصابتها بكدمة ملحوظة، مشيرة بدورها إلى أنها الآن “عم تغلي من الألم” ولا تستطيع تحمله.