فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "السلطان"

طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته بعنوان "السلطان"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكليب "السلطان" من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات

وألحان أمير شيكو، ومن توزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام.

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يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح

مؤخرًا كليب بعنوان ""، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان

فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.