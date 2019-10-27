فن ومشاهير

زيزي عادل تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

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احتفلت الفنانة زيزي عادل بعيد ميلادها الـ 32، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ووجهت زيزي رسالة لأهلها ومحبيها قائلة: "سنة جديدة من عمري بدأت الحمدلله على

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كل السنين اللي فاتت بفرحها وبحزنها اتعلمت كتير ولسه هتعلم واحلم واجتهد واتعب عشان أحقق أحلامي وربنا يديم عليا محبة الناس وأصدقائي ويخليلي أمي وإخواتي".

 

يذكر أن الفنانة زيزي عادل طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "على الله تتهور"، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع وسام عبدالمنعم، كما حقق الكليب انتشارًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

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