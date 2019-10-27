كندة علوش ورجاء الجداوي يشاركان بافتتاح حفل دكان الفرحة

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جمعتها بالفنانة القديرة رجاء الجداوي، خلال حضورهما حفل إطلاق دكان الفرحة؛ لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية وتسليم ١٠٠ عروسة تجهيزات الزواج برعاية صندوق تحيا مصر.

وأعربت كندة علوش عن سعادتها البالغة بالاشتراك في الحفل وعن لقائها برجاء الجداوي قالت: "مع حبيبتي ست الكل رجاء الجداوي.. العرايس لا توصف سعيدة باليوم اللي

قضيتو معاهم وسعيدة أكتر لمعرفتي أنه لسه في مئات العرايس حيتم تجهيزهم".

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يذكر أن الفنانة كندة علوش شاركت سابقًا في بطول مسلسل "أهل الغرام"، من تأليف زهير قنوع ولبنى حداد، وإخراج الليث حجو، وحاتم علي، و رامي حنا، وبطولة كل من جمال سليمان، نسرين طافش، باسم كوسا،

يارا صبري، صبا مبارك، قصي خولي، قمر خلف.

وشاركت الفنانة القديرة رجاءالجداوي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، وهو من تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور، وبطولة كل من داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، مروة عبدالمنعم، إيمان السيد، سن عبدالفتاح، شريف باهر، مدحت تيخا، سولي، نور إيهاب.