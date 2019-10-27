نصرة الحربي تُثير حيرة الجمهور برسائلها الغامضة.. ماذا تريد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة السعودية المُعتزلة نصرة الحربي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها عدة تغريدات متواصلة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، لوّحت خلالهما إلى مرورها بمشكلات عديدة، دون ذكر أسباب مباشرة.

تغريدات نصرة، جاءت تقريبًا بشكل متتالٍ خلال ساعة واحدة، أغلبها تلويح بالندم، وبعضها نصائح وعبر، بدأتها بقولها: "يوه لو نرجع مثل الأول..."، ما جعل الجمهور يفسر وقوع مشكلة بينها وبين زوجها، أو أنها انفصلت للمرة الثانية.

وبعد دقائق نشرت نصرة: "الحين أقدر أقول أكثر شيء ندمت عليه أني اشتهرت باسمي الحقيقي وأظهرت وجهي.. بس ما في مشكلة.. الحياة مستمرة وحب الناس لشخصي مو لشكلي خلاني أسامح نفسي".

الجمهور فسّر شعور نصرة، بالندم الذي ذكرته بسبب قرارها الاعتزال، كما أعلنت العام الماضي أسباب الاعتزال، ما جعلهم يشنون هجومًا حادًا عليها بسبب تلويحها بالعودة، مُبينين عدم رغبتهم في عودتها.

لم تمر سوى دقائق أخرى، حتى أثارت نصرة، حيرة متابعيها وجمهورها بنشرها تغريدة قائلةً: "تضيع فلوسي ولا يضيع عمري.. الأول يتعوض والثاني لو أجمع ملايين من الأول ما يتعوض".

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الأمر الذي زاد من حيرة متابعي نصرة، قولها: "لا تقبلي بأنانية من معك حتي لو كان زوج أو صديقة أو أخت"، ثم أردفت: "لا مانع لدي من أن أبدا من الصفر علي أن أكمل في طريق لا راحة فيه".

منشورات الفنانة المعتزلة، أثارت الجدل، لرميها إلى الرغبة في العودة إلى الفن مرة أخرى، بعد مرور عام على اعتزالها، وتلميحها إلى نيتها خسارة أي شخص سيقف في طريقها، ويُعرقل أمانيها المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنانة السعودية المعتزلة نصرة الحربي، كانت قد فاجأت جمهورها بزواجها الثاني، نهاية العام الماضي، ثم اعتزالها الفن، وبعد مرور أشهر قليلة ارتدتْ النّقاب.