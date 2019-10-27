متصلة تحرج دعاء صالح على الهواء: أنتِ ورضوى الشربيني "خرابين بيوت".. شاهدي ردّها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعت متصلة ببرنامج "مع دودي" الذي تقدمه الإعلامية المصرية دعاء صالح، الأخيرة في موقف محرج بعدما اتهمتها بأن هدفها هي وزميلتها رضوى الشربيني، هو "خراب البيوت".

وفوجئت دعاء صالح بمداخلة السيدة التي طالبتها في بداية المكالمة عدم قطع الخط عليها، ووافقت الإعلامية المصرية، لتبدأ المتصلة بشن هجوم عليها ووصفها بـ"خرابة بيوت".

وأكدت السيدة أنها كادت أن تنفصل عن زوجها بسبب ما تستمع إليه ببرنامجها، والحديث عن تحقيق الذات والاستقلال، لولا تدخل العائلتين وعمل جلسة صلح بينهما.

وأشارت إلى أنها شعرت بكره شديد لزوجها في وقت من الأوقات، مرجعة السبب إلى كثرة متابعتها لبرامج المرأة مثل التي تقدمها دعاء صالح ورضوى الشربيني، والتي تدعو إلى استقلال المرأة.

وبدا على دعاء صالح الحرج الشديد من اتهامات المتصلة لها، إلا أنها رفضت إنهاء المكالمة وأصرت على أن تكمل السيدة حديثها للنهاية.

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ومن جانبها ردت الإعلامية المصرية على اتهامات المتصلة، قائلة: "الله ميزنا بنعمة العقل، ما نقوله في البرنامج قد لا يناسب تجربتك، أنتِ من تحددي ماذا تأخذين من النصائح التي نذكرها وماذا ترفضين".

وتابعت: "بالتأكيد هدفنا ليس خراب البيوت، أنا أدعو كل مرأة بأن تحصل على حقوقها، ولكن بالأدب والرضا وليس بالعنف أو عدم الاحترام".

بينما ردت عليها المتصلة قائلة: "مثلما تطالبين المرأة بالحصول على حقوقها، حدثينا عن كيف تحتوي المرأة زوجها وكيف تتجنب الأزمات، لماذا يكون الحديث عن الانفصال والحقوق والطلاق دائمًا؟"، لترد عليها الإعلامية دعاء صالح: "تابعينا في الجزء الثاني من الحلقة، وهو عن الاحتواء، كيف تحتوي زوجك والعكس"، ثم أنهت المكالمة على الفور.

يذكر أن الإعلامية دعاء صالح سبق وأن أثارت جدلًا واسعًا بعدما ظهرت في مقدمة إحدى حلقات برنامجها وهي ببطن منتفخ متظاهرة أنها "حامل"، وتحدثت عن ظاهرة "الأم العزباء" وروجت إليها مشيرة إلى أنها تؤيد نظرية الـ"single mother".