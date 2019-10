هايلي بالدوين ترد على أغنية سيلينا جوميز الجديدة بـ "سوف اقتلك"

بعد أن أصدرت النجمة العالمية الشهيرة سيلينا جوميز أغنيتها الأخيرة التي تقصد بها حبيبها السابق جاستن بيبر، نشرت زوجته الحالية النجمة الشهيرة هايلي بالدوين أغنية "I'll Kill You" لفرقة كانيبال كوربس. ونشرت مجلة "كوزموبوليتان"، أنه بعد إصدار سيلينا جوميز لأغنيتها الأخيرة "Lose You to Love Me"، واجهت عارضة الأزياء هايلي بالدوين وزوجة المغني الكندي جاستن بيبر سيلًا من التعليقات التي تسألها عن أغنية سيلينا جوميز الجديدة، ما اضطرها للحد من التعليقات عبر حسابها على إنستجرام. والسبب الذي دفع هايلي الحد من التعليقات، هو وجود بعض الأشخاص يستشهدون بمقاطع من أغنية سيلينا الجديدة، ويتهمون جاستن بأنه تركها في شهرين فقط ليذهب لأخرى. بعد ذلك نشرت هايلي على تويتر أغنية "I'll Kill You"، ردًا على كلمات أغنية سيلينا جوميز الجديدة المتعلقة بعلاقتها السابقة بجاستن بيبر، حيث اتهمته من خلال كلمات الأغنية أنه استبدلها في شهرين وكان ذلك سهلًا عليه، واعتبر المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن هايلي تهدد سيلينا بالقتل بسبب تلك الأغنية. يذكر أن جاستن وسيلينا انفصلا في عام 2018 بعد علاقة دامت لمدة تسع سنوات، وبعد فترة قصيرة بدأ جاستن علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء هايلي بالدوين، ثم تزوجا رسميًا في المحكمة في شهر سبتمبر لعام 2018، وبعد ذلك أقاما حفل زفاف ثانيًا في شهر أكتوبر لهذا العام حضره الكثير من المشاهير. ودائمًا يصرح جاستن بأن هايلي أفضل شيء حدث له في حياته، وفي المقابل صرحت سيلينا بعد زواجه أنها مستعدة للارتباط مرة أخرى ولكنها في الوقت الحالي تركز على مسيرتها الفنية.

