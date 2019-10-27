أصالة تتألق بأروع الأغاني في حفلها في الرياض

أحيت المطربة أصالة حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.



وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل محبيها وعشاقها مثل "مهتمة بالتفاصيل، خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط"، وغيرها من الأغاني.

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