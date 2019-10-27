"كاتي بيري"تتصدر "تويتر"بسبب زيارتها إلى واحة سيوة

القاهرة - لايف ستايل سريعا تصدرت المغنية العالمية كاتي بيري، تريند موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بسبب زيارتها الحالية لمصر وتحديدا لواحة سيوة. وكانت صورة لـ«كاتي بيري» قد انتشرت خلال وجودها في واحة سيوة ظهرت فيها بجوار سائق مصري وهى تقوم بسفاري في الصحراء البيضاء. وأعرب عدد كبير من المصريين عن سعادتهم بتواجد كاتي في سيوة لأنها تعتبر خير دعاية لهذه المنطقة الساحرة في مصر. وحلت كاتي بيري مؤخرا، ضيفة على احتفالية "Silence the Violence" الخيرية التابع لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التي أقيمت في واشنطن مطلع الشهر الجاري. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - كاتي بيري تخطف الأنظار بفستانها المليء بالريش الأرجواني - كاتي بيري تكشف عن صدرها أثناء تألقها في حفلة MusiCares""

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