شاهد.. كريم فهمى مع والديه فى صور جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم فهمى صورة له برفقة أخيه الفنان أحمد فهمى، وظهرت خلال الصورة والدتهما، حيث توسطت الثنائي، وعلق كريم فهمي على الصورة التى جمعتهم: "العروسة اللى فى النص دة أمى". Advertisements كما لم يكتف كريم فهمي بذلك وإنما نشر صورة أخرى لها على إنستجرام ظهر فيها والده إلى جانبه، وعلق عليها: "أنا وأبويا تصوير كاميليا.. واحنا مش واخدين بالنا".

كريم فهمي ووالده على جانب آخر ينشغل الفنان كريم فهمى حالياً بتصوير عملين فنيين ما بين مسلسل "ملاك"، بالإضافة إلى فيلم "ديدو".

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