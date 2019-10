شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت وليوناردو دي كابريو لن يتنافسا على أوسكار 2020..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع indiewire الشهير أن النجمين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت لن يتنافسا علي جائزة الأوسكار لعام 2020 حيث أكد التقرير المنشور أن النجمين اللذان تشاركا في بطولة فيلم Once Upon a Time in Hollywood ونالا إعجاب الجمهور والنقاد بصورة كبيرة كان من المتوقع أن ينتقلا من المشاركة معاً إلى المنافسة على اللقب الغالي.

وهوما تغيرمؤخراً حين تم ترشيح ليوناردو دي كابريو لجائزة أفضل ممثل بينما تم ترشيح براد لجائزة الأوسكارعن دورأحسن ممثل مساعد خلال أحداث الفيلم.

موقع indiewire أوضح أيضاً أنه بذلك بات يتعين على أي نجم محاولة الفوز بالأوسكار لأفضل ممثل مساعد أن يتغلب علي حظوظ براد بيت الذي بات يقترب بشدة من الجائزة الذي لم يفز بها مطلقاً خلال مشواره الفني رغم أن مسيرته مرصعة بالعديد من الأدوار الرائعة وفقاً للموقع الشهير.

