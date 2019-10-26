أول فنانة عربية تدافع عن محمد صلاح بعد ظهوره مع عارضة أزياء “فيكتوريا سيكريت”

متابعة بتجــــــــــــرد: علقت الفنانة المصرية لارا اسكندر، على الانتقادات التي تعرض لها اللاعب المصري الدولي، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، بعد ظهوره في جلسة تصوير مع عارضة أزياء “فيكتوريا سيكريت”، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت “اسكندر”، في لقاء مع مجلة “هي”: “إن الناس يجب أن يكونوا أكثر انفتاحا، لافتة إلى إن هناك أمور أكثر أهمية تحدث حولنا وتحتاج إلى اهتمامنا بدلاً من الالتفات لمثل هذه الأمور.

وتابعت:”السلبية لن تصل بنا لأي مكان، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي سمحت للجميع بالتعبير عن آرائهم في كل شيء، وبالتالي لا يمكن إرضاء الجميع باستمرار.

يشار إلى أن لارا اسكندر، مغنية وكاتبة أغاني مصرية من أصول إيطالية، ولدت في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ونالت شهرتها من المشاركة في مسابقة “ستار أكاديمي 6″، ووصلت إلى النصف النهائي، وهي تغني باللغتين العربية والإنجليزية.

وأحدثت جلسة التصوير التي جمعت اللاعب الدولي، محمد صلاح بعارضة “فيكتوريا سيكريت”، أليساندرا أمبروسيو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.