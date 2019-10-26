إعتقال جاين فوندا للمرة الثالثة – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: تم القبض يوم الجمعة على جاين فوندا أثناء الاحتجاج لدعم التغيير المناخي في واشنطن. وإنتشرت صور ومقاطع من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفوندا تثبت بانه تم اعتقالها، بعد أن قامت بمسيرة إلى الكابيتول، مع Ted Danson هذه المرة ورافقهما أيضاً مجموعة من الناشطين الذين اصبحوا جزء من حملتها الـ Fire Drill.

وكان موضوع الاحتجاج هذا الإسبوع هو استعادة وحماية محيطات العالم. وبحسب E-news أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على 32 شخصًا لتظاهرهم بشكل غير قانوني عند تقاطع شارع إيست كابيتول وشوارع فيرست واتُهموا جميعًا بتدوين قانون العاصمة رقم 22-1307 ، الازدحام أو إعاقة حركة الشارع.

ويذكر أن هذا هو يوم الجمعة الثالث على التوالي الذي يتم فيه القبض على فوندا بسبب احتجاجاتها على المناخ والملفت أنها اعتمدت ال-coat الأحمر نفسه على هذه الاحتجاجات. كما وأعلنت سابقاً من هذا الشهر أنها ستبقى لمدة أربعة أشهر تسلط الضوء كل إسبوع على جانب مختلف من تغير المناخ. وقالت بما معناه،: “كل يوم جمعة حتى يناير ، سأقود مظاهرات أسبوعية في مبنى الكابيتول للمطالبة باتخاذ إجراء من جانب قادتنا السياسيين لمواجهة الطوارئ المناخية التي نشهدها. لا يمكننا تحمل الانتظار”. وأكدت انها ستكون في الكابيتول كل يوم جمعة و اضافت قائلة: “لم يعد بإمكاني الوقوف والسماح لمسؤولينا المنتخبين بالتجاهل وتمكين الصناعات التي تدمر كوكبنا من أجل الربح. لا يمكننا الاستمرار في الوقوف من أجل هذا”.

وبذلك أصبحت هذه الاحتجاجات قضية مهمة تقودها فوندا . ففي الأسبوع الماضي ، قُبض على سام واترستون لمشاركته في المظاهرة أيضاً.