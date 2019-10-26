أحلام بإطلالة مُبهرة في الحلقة الأولى من مواجهات “ذا فويس” – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: تشارك النجمة الإماراتية أحلام في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” للسنة الثانية على التوالي عبر شاشة “ام بي سي”.
وتألقت أحلام في الحلقة الأولى من مرحلة “المواجهة” بالبرنامج بإطلالة أبهرت بها الجمهور وتحوّلت إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي.
وشاركت أحلام متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات حصرية من الحلقة فسرقت الأنظار بفستان كاجوال من اللون الزهري الفاتح أبرز أناقتها ورقيها.
برنامج “ذا فويس” في موسم الجديد يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.
على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.
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