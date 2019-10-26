بيل هدية ريال مدريد ليونايتد للتخلي عن بوجبا

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني ستعرض على مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم لاعبه الفرنسي بول بوجبا، مقابل مبلغ مالي كبير بالإضافة للويلزي جاريث بيل جناح الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "إيل ديسماركيه" الإسبانية في تقرير لها أن إدارة الميرينجي ستقوم بمحاولة جديدة من أجل إقناع نظيرتها في يونايتد بالتعاقد مع بوجبا، عبر تقديم بيل بالإضافة لـ90 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون يورو)، في صفقة تبادلية، وهذه القيمة تساوي تقريبا القيمة التي ضم بها يونايتد بوجبا قادما من يوفنتوس الإيطالي، بما يعني أن بيل سيمثل هدية من الملكي لـ"الشياطين الحمر" فوق سعر النجم الفرنسي.

وكان مانشستر يونايتد ضم بول بوجبا في صيف 2016 قادما من اليوفي مقابل 105 ملايين يورو.

وعلى الرغم من ارتباط بوجبا بعقد مع يونايتد حتى عام 2021، فإن إدارة النادي ستحاول الاستفادة من بيع اللاعب في صيف العام المقبل، بدلاً من رحيله بنهاية عقده دون تحقيق أي استفادة مالية من الصفقة.

وتستهدف إدارة يونايتد في الوقت الحالي تجديد عقد الدولي الفرنسي، عبر إغرائه براتب كبير، لكن هذا لا يلاقي قبولا من الدولي الفرنسي، بسبب تعنت إدارة فريقه في بيعه لريال مدريد الصيف الماضي.

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وحاولت إدارة الميرينجي، على مدار الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع بوجبا أكثر من مرة، بناء على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، خاصة أن لاعب الوسط المتوج بكأس العالم 2018 أعلن رغبته خوض مغامرة جديدة بعيداً عن جدران ملعب أولد ترافورد، ووصف اللعب للريال بالحلم.

على الجانب الآخر، فإنه حال انضم بيل إلى يونايتد فستكون لديه فرصة لتكوين ثنائي مع مواطنه وزميله في منتخب ويلز دانييل جيمس، المنضم من سوانزي سيتي ليونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 12 مليون إسترليني.

وطلبت إدارة يونايتد 180 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد، ولكن المبلغ الخرافي المطلوب تسبب في تعطيل إتمام الصفقة.





ويستهدف زيدان إجراء العديد من التعديلات على قائمة فريقه خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة بنائه بعد الفشل في إحراز أي بطولة كبرى خلال الموسم الماضي.

علماً بأن بيل نفسه كان قريباً للغاية من الرحيل عن صفوف الريال، بل إن زيدان أعلن ذلك صراحة في أحد المؤتمرات الصحفية، بأن الدولي الويلزي عليه البحث عن ناد آخر، لكن بنهاية الميركاتو تحول بيل للاعب أساسي ومؤثر في تشكيلة المدرب الفرنسي.

وشارك بيل في 6 مباريات مع الريال هذا الموسم سجل فيها هدفين وصنع 3 أخرى، وسط تقارير بأن اللاعب نفسه مل من وضعه في ريال مدريد واتفق مع إدارة النادي على مناقشة مستقبله في الصيف.