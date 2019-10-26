إعلان تفاصيل الدورة الـ41 لـ"القاهرة السينمائي" الإثنين

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الـ41 التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وتحمل اسم الناقد الفني المصري الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق للمهرجان.



ويفتتح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو، كما يعرض أكثر من 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير.

وتشارك 6 أفلام بورشة تطوير السيناريو السينمائي التي تنظم للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع EAVE ON DEMAND، منها 3 مصرية هي: "فيروزي" تأليف محمود عاصي و"كارولين" تأليف أحمد دحروج، و"أنت في مأزق"، "ونحن نضحك" تأليف خالد معيط.

Advertisements





ومن السودان يشارك فيلم "وداعاً جوليا"، تأليف محمد كردفاني، ومن تونس "حياة" تأليف درية عاشورن، ومن الأردن يشارك "لي يتنفس البحر" تأليف زين دريعي، وإنتاج علاء الأسعد.

ويقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصاً للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

المهرجان يكرم في الافتتاح المخرج المصري شريف عرفة والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام ويمنحهما جائزة فاتن حمامة.