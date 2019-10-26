إليسا تتلقّى أول هدية بمناسبة عيد ميلادها الـ47.. ستُفاجئك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أول هدية تلقتها في عيد ميلادها الـ47 الذي يُصادف يوم الأحد27 أكتوبر، وهي عبارة دراجة هوائية.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة الهدية غير التقليدية التي قدّمها لها شقيقها الموزّع الموسيقي كميل خوري، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلّقت عليها كاتبةً: "حصلت على أول هدية في عيد ميلادي.. شكرا كميل خوري"، وبادر المعجبون بتوجيه أطيب التمنيات إلى نجمتهم المفضّلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نزلت فيه إليسا إلى ساحة الشهداء بقلب العاصمة بيروت لدعم الاحتجاجات في لبنان فور عودتها من خارج البلاد اليوم إلى بيروت، استجابةً لمناشدات متابعيها للمشاركة في المظاهرات الشعبية التي تطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية ورحيل النخب السياسية الحاكمة.

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نذكر أن شقيق إليسا كميل خوري تولّى مهمة توزيع آخر أعمال إليسا وهو فيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وكليب من إخراج إنجي جمال.

ولدى إليسا من الأشقاء بجانب كميل، كل من غسان وجهاد، وشقيقتان هما نورما وريتا، وهي ولدت لأب لبناني وأم سورية.